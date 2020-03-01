Индия закрыта на карантин: ожидаются задержки смартфонов

Сфера смартфонов приняла на себя еще один удар эпидемии коронавируса. Мало того, что производство на большинстве заводов приостановлено, так еще теперь и возможность продаж попала под влияние эпидемии. Так, вчера правительство Индии приняло меры, касающиеся проведения на три недели тотального карантина. Это очень сильно отразится не только на анонсах гаджетов, но и на их продажах, так как Индия – это второй по величине рынок после Китая.

За этим решением правительства сразу же последовала реакция и компаний. Так, представители Vivo India заявили, что запуск смартфона Vivo V19 пока отложен, а в своем аккаунте Twitter, генеральный директор представительства Realme в Индии – Мадхав Шет заявил об изменениях в связи с последними событиями.

В основном это касается моделей Narzo 10 и Narzo 10A, которые хоть и будут представлены 26 марта с помощью онлайн-конференции, но в продажу пока не поступят. Более того, сейчас в сборочных цехах пусто и продолжится это до распоряжения правительства о прекращении карантина. Кстати, если говорить о Narzo 10 и Narzo 10A, то это ничто иное, как Realme 6i и Realme C3, только переименованные для данного рынка.