Илон Маск опять манипулирует криптовалютой

“Илон Маск, остановись”! Именно так можно охарактеризовать последние действия небезызвестного Илона Маска, который начал метаться из стороны в сторону. Еще месяц назад он считался тем, кто продвигает криптовалюту в массы и в некоторой степени своими высказываниями повышает цену. Но в последнее время он начал делать что-то не так и за это на него поклонники криптовалют обиделись.

Сначала он утверждал, что его компания имеет часть сбережений в биткоине. И при этом, он сказал, что не будет продавать этот актив, так как считает его перспективным. Чуть позже он обратил свой взор на другую криптовалюту Dogecoin, которая кстати, является неким аналогом биткоина. И после этого он объявляет, что майнинг, то есть добыча биткоина негативно влияет на природу. Естественно, курс биткоина сразу же просел. Но Илон, а как же Dogecoin, который также добывается с помощью PoW?

Более того, затем Маск заявил, что перестанет принимать платежи на Tesla в биткоинах, курс просел еще больше. И добил курс биткоина, который уже торгуется на уровне 43 тыс. долларов он же, сказав, что может продать сбережения в биткоине (не факт). Все это отчетливо указывает на манипуляции рынком (недаром SEC — регулирующий орган, заинтересовался твитами Илона).

Ну, а что же Dogecoin, самая мемная криптовалюта, к которой никто не относится всерьез? Маск заявил, что она будет применяться для оплаты полетов на Луну. Что можно сказать по этому поводу? Какой Dogecoin, такая и задумка Маска. На луну? Ага, еще месяц назад Маск чуть ли не боготворил биткоин, но быстро “переобулся”. Не будет ли так с Dogecoin? Что можно сказать по этому поводу всем холдерам “собачек”? Внимательно следите за новостями от Илона и не прозевайте момент продажи этого актива.

На этот счет есть мнение и более известных личностей. Так, пользователь Twitter под ником CryptoWhale сказал, что если Маск продаст активы компании, которые хранятся в биткоине, то он таким образом даст пощечину всем приверженцам криптовалюты. Они его за это возненавидят. На что Маск ответил: “Конечно”. Еще одна влиятельная личность — Фред Уилсон, который является венчурным инвестором заявил: “Он определенно играет в игры. Трудно воспринимать такого человека всерьез. Я потерял к нему всякое уважение”. Потом Уилсон добавил: “Глубокое уважение его талантам, отсутствие уважение за его твиты”.

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