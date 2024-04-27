Apple обсуждает с OpenAI интеграцию её нейросети в iPhone

Компания Apple возобновила обсуждения с OpenAI по интеграции ChatGPT в предстоящую операционную систему iOS 18, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на информированные источники.

Параллельно Apple также ведет переговоры с Google относительно использования чат-бота Gemini, который накануне стал доступен на устройствах со старыми версиями операционной системы Android.

На данный момент Apple не определилась с выбором конкретного поставщика технологий. Есть вероятность, что компания из Купертино может достичь соглашения как с OpenAI, так и с Google, либо выбрать другого поставщика.

В рамках следующего обновления iOS 18 предполагается введение нескольких нововведений, основанных на собственной разработке большой языковой модели Apple. Однако для реализации функционала, схожего с чат-ботами, компания исследует возможности сотрудничества с внешними партнерами.

В прошлом году Тим Кук упомянул, что сам пользуется ChatGPT от OpenAI, однако указал на «ряд проблем, которые необходимо решить». Он заверил, что новые AI-функции внедрят в продукты Apple «очень продуманно». Сотрудничество с партнерами может ускорить процесс внедрения чат-ботов и помочь минимизировать потенциальные риски.