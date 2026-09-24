Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 13 на чипе Snapdragon X2 Plus
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Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 13 на чипе Snapdragon X2 Plus

Производительность устройства возросла от 17% до 95%.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:57
Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 13 на чипе Snapdragon X2 Plus

Сегодня состоялась презентация 12-дюймового планшета Surface Pro 12, который работает на новейшем чипе Snapdragon X2 Plus от компании Qualcomm, а вмести с ним дебютировал 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop 13 на аналогичной платформе.

По словам Microsoft, ноутбук Surface Laptop 13, как и планшет Surface Pro 12 в сравнении со своими предшественниками получили прирост производительности в приложениях Office до 17%, графическая производительность увеличилась до 60%, а мощность нейронного движка (NPU) возросла до 95%.

Ноутбук оснащён 13-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с разрешением 1920 × 1280 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон составляет 3:2, заявлена контрастность 1000:1 и яркость до 500 кд/м2.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon X2 Plus со встроенным NPU Hexagon производительностью до 80 TOPS. Новинка поставляется с 16 или 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также 256 или 512 ГБ постоянной памяти типа UFS.

Ноутбук оснащён двумя портами USB-C версии 3.2 с поддержкой передачи данных, зарядки мощностью до 60 Вт и DisplayPort 1.4, также есть USB 3.2 Type-A и 3,5-мм аудиоразъём. Кроме этого, устройство получило стереодинамики с Dolby Atmos, два микрофонами, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 с поддержкой Bluetooth LE Audio. В качестве ОС установлена Windows 11 Home.

По данным Microsoft, 13-дюймовый Surface Laptop 13 (2nd Edition) способен работать до 22,5 часа при воспроизведении видео и до 18 часов при веб-сёрфинге. Вес лэптопа составляет 1,23 кг, а корпус выполнен из анодированного алюминия. На некоторых рынках ноутбук будет комплектоваться зарядным устройством USB-C мощностью 45 Вт.

В США ноутбук Microsoft Surface Laptop 13 (2nd Edition) поступит в продажу 13 октября по цене от $1199 (101 970 ₽).

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