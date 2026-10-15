Apple добавила три своих продукта в список устаревших устройств
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Apple добавила три своих продукта в список устаревших устройств

Рассказываем, что это означает для владельцев этих девайсов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:33
Apple добавила три своих продукта в список устаревших устройств

Apple обновила свой список устаревших устройств добавив в него 12-дюймовый MacBook (2017 года), iPad (6-го поколения) и наушники BeatsX.

По регламенту Apple, компания классифицирует устройство «винтажным» после того, как прекратила его продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Девайсы, которых нет в продаже более семи лет, считаются «устаревшими».

Для владельцев таких устройств это означает, что авторизованные сервисные центры Apple не будут принимать в ремонт девайсы со статусом «винтажный», но могут для них делать исключение в течении ещё двух лет если в наличие есть все необходимые детали для ремонта.

«Яблочные» продукты, которые признаны «устаревшими» — в ремонт не принимаются и официальное обслуживание полностью прекращается. При этом, для ноутбуков компании есть исключение — аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.

Вышеупомянутый MacBook был снят с продаж в 2019 году, а значит, владельцы этих ноутбуков всё ещё могут обратиться в АСЦ Apple, но лишь для замены АКБ. А вот пользователям планшета и наушников придётся ремонтировать свои устройства в сторонних мастерских.

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