Игру Subway Surfers показали на движке Unreal Engine 5 с трассировкой лучей

Дизайнер TeaserPlay показал, как могла бы выглядеть популярная мобильная игра Subway Surfers если бы её сделали на движке Unreal Engine 5.

В концептуальном видео автор выбрал локацию в городе Париж. По словам дизайнера, он попытался воссоздать ностальгическую игру Subway Surfers с фотореалистичной графикой задействовав графические возможности движка Unreal Engine 5 и применив трассировку лучей.

Это не первая работа TeaserPlay, ранее дизайнер уже показывал Subway Surfers на движке UE5, но в другой локации: