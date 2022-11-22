Игровые ноутбуки XPG XENIA появились в России

Игровые ноутбуки XPG Xenia от тайваньского производителя ADATA впервые появились на российском рынке. Сейчас новинки представлены только в магазинах Ситилинк.

На выбор три модели:

ADATA XPG XENIA 14 — от 74 990 рублей;

ADATA XPG XENIA Xe — от 99 990 рублей;

ADATA XPG XENIA 15 — от 143 990 рублей;

XPG XENIA 14

Новинка доступна с процессорами Intel i5 или i7 11-го поколения и интегрированной графикой Intel Iris XE. На борту 16 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 64 ГБ и SSD на 512 GB.

Толщина 14-дюймового ноутбука составляет 15 мм, а вес всего 970 г. Заявленное время автономной работы — около 10 часов.

XPG XENIA Xe

Более продвинутая модель с 15,6-дюймовым экраном и корпусом из анодированного алюминия. Толщина ноутбука всего 11 мм при вече в 1,65 кг.

Внутри процессор Intel 11-го поколения Core i5-1135G7 либо i7-1165G7, графика Intel Iris Xe graphics и встроенный модуль памяти на 16 ГБ типа LPDDR4x. Заявленное время автономной работы составляет 16 часов.

XPG XENIA 15

Самый флагманский ноутбук с 15.6-дюймовым экраном и процессором Intel Core i7 11800H 11-го поколения, а также графикой NVIDIA RTX 3070.

Есть твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ и памятью XPG объемом 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR4-3200 МГц.

До конца ноября появятся ещё две модели, которые также будут продаваться в «Ситилинке».