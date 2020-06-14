Igor’sLAB: новые топовые карты NVIDIA получат испарительную камеру и выйдут в сентябре

Ранние утечки изображений, которые показывают элементы системы охлаждения новых видеокарт NVIDIA, могут оказаться не единственным вариантом. Об этом сообщил Игорь Валлосек из Igor’s LAB.

По его данным, это один из двух основных вариантов, причём предназначенный для обычных карт. Топовые решения, по словам специалиста, могут комплектоваться испарительной камерой. Окончательное решение на этот счёт будет принято в июле.

Учитывая, что в конструкции может использоваться выделенный чип для аппаратного ускорения трассировки лучей, это выглядит логичным. Тем более, что по словам Валлосека, версия RTX 3090 может потреблять до 350 Вт мощности, из которых 230 Вт приходится на сам графический процессор.

Предполагаемое потребление RTX 3090

Если это правда, новые видеокарты NVIDIA Ampere тридцатой линейки станут ещё более прожорливыми и горячими, что потребует большей мощности блоков питания и более просторных корпусов для ПК. Но это логично — за красивую картинку нужно платить.

Наконец, Валлосек сообщил, что новые карты поступят на рынок в сентябре, а массовое производство стартует в августе. Очевидно, что в конце лета стоит ожидать анонса новинок.

Вероятная дата начала производства и релиза

Учитывая, что Computex 2020 отменили, скорее всего калифорнийская компания проведёт отдельное мероприятие на эту тему.