Computex 2020 полностью отменили из-за коронавируса

Организаторам международной компьютерной выставки Computex пришлось отказаться от её проведения в этом году. Сообщается, что из-за пандемии коронавируса и его распространения по миру, проведения столь массового мероприятия может быть опасным.

Отметим, что выставка впервые была проведена в Тайпэе ещё в 1981 году, став со временем одним из основных мероприятий в отрасли IT, виртуальных развлечений и тому подобных. Первоначально планировалось, что Computex 2020 проведут 2-6 июня. Затем его перенесли на сентябрь. Но теперь выставка отменена полностью, она пройдёт в привычном формате лишь в 2021 году.

Согласно заявлению организаторов, многие страны ввели ограничительные меры на въезд и выезд, а «надомная» работа сильно ударила по всем секторам экономики. Потому было принято решение перенести выставку на период 1-5 июня 2021 года. Разумеется, если до тех пор не начнётся какая-нибудь новая пандемия.

При этом отмечается, что в этом году состоится целый ряд анонсов и мероприятий от ведущих компаний-лидеров компьютерной индустрии. Однако все они будут проводиться, скорее всего, в виртуальном формате.

В частности, на осень ожидается целый ряд презентаций видеокарт и новых процессоров.