Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора

Уже не раз упоминалось, что во второй половине этого года компания NVIDIA должна представить свои новые видеокарты. Ожидается, что они будут построены на графических процессорах Ampere. Теперь интернет облетели изображения, якобы готовящейся к выпуску видеокарты GeForce RTX 3080.

Стоит заметить, что на полученных изображениях мы видим инженерные образцы. Это всего лишь один из возможных вариантов будущих видеокарт. Скажем сразу, что дизайн не совсем обычный, так как здесь наличествует два вентилятора, которые расположены с двух торцов видеокарты.

Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом. Такая необычная конструкция позволила создателям разместить вентилятор на тыльной стороне конструкции. Это дает одно преимущество – не нужно увеличивать толщину видеокарты. Такая конструкция сильно напоминает модель GeForce GTX 295, где также было отверстие под вентилятор в плате.

А вот второй вентилятор располагается в привычном месте – над платой. Их основная задача – обдувать массивный радиатор, который отводит тепло от процессора. Радиатор серебристого цвета, но на фото он голубой, так как оклеен пленкой. Что касается эффективности такой системы охлаждения, то о ней судить еще рано. Но по комментариям, большинство из тех, кто видел такую конструкцию заявляют, что она достаточно интересна и необычна.

Если взглянуть на фото видеокарты, то мы не увидим разъемов. По всей видимости, они перенесены на торец. Нечто подобное можно было видеть в линейке Quadro. Нельзя не заметить, что возле монтажной планки есть что-то отдаленно напоминающее разъем NVLink. Точная дата презентация нового семейства видеокарт пока неизвестно. Но поскольку изображения уже утекли в сеть, то есть большая вероятность того, что случится это достаточно скоро.