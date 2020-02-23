Карты NVIDIA могут получить выделенный сопроцессор для трассировки лучей
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Новости

Карты NVIDIA могут получить выделенный сопроцессор для трассировки лучей

Одной из особенностей графических процессоров NVIDIA Turing является использование тензорных и RT-ядер для систем ИИ, а также ускорения трассировки лучей на аппаратном уровне. Но, как сообщает Wcctech со ссылкой на YouTube-канал Coreteks, это может измениться в будущей карте RTX 3090.

Суть в том, что, по данным источника, необычная система охлаждения, которая ранее была показана на фото, подразумевает размещение ещё одного чипа на тыльной стороне платы. И это, похоже, не второй GPU, хотя и такие мысли могут появиться.

  • Nvidia Rtx 3080 3090 Traversal Coprocessor
Сопроцессор для ускорения рейтрейсинга

Судя по данным источника, это выделенный чип для аппаратного ускорения трассировки лучей, который больше не нужно будет втискивать в GPU. Утверждается, что именно такая компоновка лучше всего подходит под ранее показанный в утечке радиатор охлаждения, поскольку там применяются две разнонаправленных вентилятора.

Также отмечается, что в 2018 году NVIDIA запатентовала выделенный ASIC (интегральная схема специального назначения) именно под такие задачи. И вот, похоже, это смогли реализовать в материале.

  • Traversal Coprocessor Diagram Nvidia
Изображение из патента

Правда, всё же не стоит полностью исключать варианта, что перед нами просто двухчиповая карта. Ведь модель 3090 позиционируют в качестве замены Titan, а лучшим способом резко повысить производительность является увеличение числа GPU. В общем, остаётся ждать анонса.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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