Huawei запатентовала смартфон с тройной выдвижной камерой
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Huawei запатентовала смартфон с тройной выдвижной камерой

Huawei подала патент на новое устройство с тройной выдвижной камерой. Похожая камера уже есть у Zenfone 6, только там два датчика.

Тройная камера сможет проворачиваться на 180 градусов. Если производитель включит в блок сверхширокоугольную камеру, то пользователи смогут делать широкоугольные селфи. Издание LetsGoDigital создали рендеры запатентованного устройства.

  • Snimok Ekrana 2019 12 22 V 13.02.00
  • Snimok Ekrana 2019 12 22 V 13.01.44

Наличие патента не говорит о скором выходе такого смартфона. Трудно даже предположить, когда выйдет устройство.

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