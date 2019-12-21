Huawei запатентовала смартфон с тройной выдвижной камерой

Huawei подала патент на новое устройство с тройной выдвижной камерой. Похожая камера уже есть у Zenfone 6, только там два датчика.

Тройная камера сможет проворачиваться на 180 градусов. Если производитель включит в блок сверхширокоугольную камеру, то пользователи смогут делать широкоугольные селфи. Издание LetsGoDigital создали рендеры запатентованного устройства.

Наличие патента не говорит о скором выходе такого смартфона. Трудно даже предположить, когда выйдет устройство.