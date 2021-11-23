Huawei выпустила смарт-часы серии WATCH GT 3 в России

Часы следующего поколения HUAWEI WATCH GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также HUAWEI WATCH GT Runner на базе операционной системы HarmonyOS 2.1, официально представлены для российского рынка.

HUAWEI WATCH GT 3 оснащены новой технологией мониторинга сердечного ритма HUAWEI TruSeenТМ 5.0+, в которой используется датчик с двумя источниками света, восемью светодиодами и стеклянной изогнутой нижней панелью для лучшего проникновения света и более низкого энергопотребления.











HUAWEI WATCH GT 3 46mm

Часы способны обеспечивать непрерывный и точный мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), уровня стресса и менструального цикла в режиме реального времени для всестороннего контроля за состоянием здоровья. Технология TruSleep также обеспечивает мониторинг качества сна, отслеживая частоту сердечных сокращений и формируя до 200 рекомендаций на основе полученных данных.

HUAWEI WATCH GT 3 предлагают более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных режимов, 12 тренировок на открытом воздухе (бег, ходьба, альпинизм, походы, бег по пересечённой местности, езда на велосипеде, плавание на открытой воде, триатлон, катание на лыжах, сноуборде, беговых лыжах и гольф) и 6 тренировок в помещении (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание в бассейне, свободные тренировки, эллиптический тренажёр и гребной тренажёр).











HUAWEI WATCH GT Runner

По словам компании, HUAWEI WATCH GT 3 46 мм могут проработать до 14 дней при прослушивании музыки и совершении звонков по Bluetooth в течение 30 минут еженедельно, а также при включённом мониторинге сердечного ритма, включённом контроле сна и уведомлениях и еженедельных тренировках. Модель на на 42 мм, будут работать до 7 дней.

Стоимость HUAWEI WATCH GT3 в России