Huawei выпустит новый Mate X2 в начале 2020 года

Несмотря на то, что первый складной смартфон от Huawei продается лишь в Поднебесной, причем, ограниченным тиражом, производитель продолжает работать в этом направлении. Более того, в планах у Huawei еще большее развитие этой ниши. Именно поэтому на вторую половину будущего года назначено грандиозное событие – выход второго поколения складного девайса.

Это новостью поделился известный инсайдер @RODENT950. Согласно данным автора, Huawei Mate X2 будет представлен в третьем квартале 2020 года. Что касается самого смартфона, то он будет очень схож с современной моделью внешне: огромный сложенный пополам дисплей. Однако, намечаются и отличия.

Так, говорится о присутствии дополнительного экрана на внешней стороне устройства. Его основное предназначение – информирования об уведомлениях, времени и показа другой полезной информации. Но больше всего стоит обратить внимание на основной безрамочный дисплей, который потеряет вырез в углу.

Из других планов Huawei стоит выделить анонс на MWC, выставке, которая пройдет в феврале улучшенной модели – Huawei Mate Xs. Девайс получит новый флагманский чипсет Kirin 990, в который уже встроен 5G-модем. Но нас порадует возможность продажи за пределами Китая.