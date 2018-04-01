Huawei выпустит доступную версию гибкого Mate X

Известный инсайдер Мукул Шарма сообщил, что Huawei готовит доступную версию гибкого смартфона Mate X.

Информация о новой модели Mate X появилась в базе данных китайского регулятора TENAA. Но про устройство практически ничего неизвестно. У смартфона будет 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти. Помимо этого, производитель выпустит базовые версии с 8/12 Гб ОЗУ и 256/512 Гб флеш-памяти.

New memory variants of the Huawei Mate X get the TENAA certification.#Huawei #HuaweiMateX pic.twitter.com/UMdIF2cD3s — Mukul Sharma (@stufflistings) December 22, 2019

Когда появится новая линейка гибких смартфонов неизвестно.