HUAWEI выпустила MatePad SE 11” – бюджетный планшет в металлическом премиум-корпусе

Компания HUAWEI без громких анонсов выпустила на глобальный рынок доступный планшет MatePad SE 11”. Устройство привлекает внимание большим экраном, длительной автономностью, а также металлическим корпусом премиум-класса.

Планшет оснащен 11-дюймовым TFT ЖК-дисплеем (IPS) с разрешением FHD+ и пиковой яркостью в 400 нит. Экран обеспечивает высокую контрастность и насыщенность цветов благодаря 100% охвату цветовой гаммы sRGB. Также имеется режим электронной книги для комфортного чтения.

Хотя официальные данные о процессоре отсутствуют, по слухам, HUAWEI использует чипсет Kirin 710A или Snapdragon 680. MatePad SE 11” работает на операционной системе HarmonyOS 2.0.

Устройство получило версии на 64/128 ГБ постоянной и на 4/6/8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, MatePad SE 11” оснащен основной камерой на 8 Мп, фронталкой на 5 Мп, аккумулятором на 7700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

HUAWEI MatePad SE 11” отличается элегантным дизайном с тонким и легким корпусом. Весит планшет 475 грамм при габаритах 252,3 x 163,8 x 6,9 мм. На выбор доступны две расцветки: Crystal Blue и Nebula Grey.

Приятными особенностями новики являются совместимость со стилусом M-Pen Lite и поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и USB Type-C. Ценник на MatePad SE 11” начинается от $254.