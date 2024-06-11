HUAWEI устранила перегрев флагманского Pura 70 Ultra обновлением EMUI

HUAWEI выпустила новое обновление прошивки EMUI для смартфонов Pura 70 Ultra (обзор), целью которого является решение проблем с перегревом устройства.

Напомним, многие пользователи HUAWEI Pura 70 Ultra столкнулись с проблемами перегрева даже при стандартном использовании смартфона. В ответ на это компания выпустила системный патч EMUI 14.2.0.161, размером всего 2,61 МБ, который устраняет причины перегрева.

Для установки патча пользователям необходимо перейти в раздел «Настройки», выбрать «Система и обновления», а затем — «Обновления программного обеспечения».