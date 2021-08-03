Huawei выпустила обновление для пятилетних Huawei P9 и P9 Plus

Довольно неожиданно для всех, компания Huawei решила обновить смартфоны, которые выпустила на рынок еще в далеком 2016 годом. Такими устройствами стали модели Huawei P9 и P9 Plus. Отметим, что это первые смартфоны китайской компании, которые были оборудованы камерами от известного производителя Leica.

С момента выхода на рынок, модель Huawei P9 функционировала на платформе Android 6 с предустановленной оболочкой EMUI 4. Сейчас же это уже EMUI 8.0.

Что касается обновления, то оно способствует исправлению системы безопасности платформы Android от января этого года и добавляет некоторый интересный функционал. Среди такого можно выделить наличие новой папки, где собраны избранные приложения.

На рабочем столе появились значки быстрой загрузки и приложение Link Now. Улучшена работа функции интеллектуального поиска, поиска локального и онлайн-контента. Да и вообще, вся работа платформы была оптимизирована.