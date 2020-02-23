HUAWEI снова отсрочили американские санкции

Около года назад власти США внесли HUAWEI в «чёрный список» и запретили местным компаниям сотрудничать с ней, указывая на риски для национальной безопасности. В то же время китайской корпорации вручили лицензию, позволяющую вести дела с американскими фирмами, правда, временную. Лицензия продлевалась несколько раз и это произошло опять.

В первой половине февраля администрация президента США снова продлила лицензию для HUAWEI до 1 апреля 2020 года. Затем сроки перенесли до 15 мая текущего года.

В связи с этим у компании есть еще как минимум пара месяцев для предоставления обновлений ПО для своих мобильных устройств и обслуживания сети на основе своего телекоммуникационного оборудования.

Предполагается, что лицензия будет продлена в очередной раз. HUAWEI продолжает выпускать гаджеты без сервисов Google, предлагая собственные альтернативы.