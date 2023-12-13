HUAWEI представила ноутбук MateBook D 16 2024 на Intel Core 13-го поколения для глобального рынка

Компания HUAWEI провела презентацию под слоганом «Создавая красоту» в Дубае, в ходе которой были представлены планшеты MatePad Pro 13,2 дюйма, HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, наушники HUAWEI FreeClip с необычной конструкцией и ноутбук HUAWEI MateBook D 16.

HUAWEI MateBook D 16 оснащен 16-дюймовым экраном HUAWEI FullView, при этом он весит всего 1,68 кг и обладает толщиной 17 мм.

Ноутбук предлагает полезную площадь экрана до 90%, а 180-градусная поворотная петля позволяет расположить экран под удобным углом для пользователя. Производительность поддерживается процессором Intel Core серии H 13-го поколения, системой охлаждения с двумя вентиляторами Shark fin и емкой батареей до 70 Вт*ч.

Следует отметить, что HUAWEI MateBook D 16 стал первым в мире ноутбуком, удостоенным 5 звезд по системе сертификации качества сигнала Wi-Fi SGS, что гарантирует надежное подключение на сверхдальние расстояния до 270 метров.

В дополнение к техническим характеристикам, представлены новые функции, такие как поддержка “Суперустройства” и режимы умной видеоконференции.

И важное объявление: компания Huawei объявила о проведении глобального мероприятия 5 января 2024 года в партнерстве с GoPaint. На этом мероприятии будет представлена платформа, на которой создатели цифрового контента со всего мира могут публиковать свои работы.

Стоимость HUAWEI MateBook D 16 на глобальном рынке начинается от 999 евро.