HUAWEI представила необычные наушники FreeClip

Компания Huawei на специальном мероприятии в Дубае, провела презентацию на которой был показан планшет MatePad Pro 13,2 дюйма, а также необычные наушники HUAWEI FreeClip с конструкцией открытого типа.

Наушники отличаются необычной конструкцией открытого типа и состоят из двух компонентов, соединенных особым элементом — инновационным эластичным коннектором C-bridge design.

Благодаря коннектору устройство должно комфортно располагается в ушах пользователя и не вызывать неприятных ощущений.

При подзарядке в чехле наушники FreeClip обеспечивают до 36 часов прослушивания аудио. Оба наушника обладают идентичной конструкцией и взаимозаменяемы, поддерживают функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта во время вызовов и могут подключаться к двум устройствам.

Наушники FreeClip появятся в Европе в конце декабря по цене 200 евро.