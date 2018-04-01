Huawei P40 Pro появился на качественных рендерах
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Новости

Huawei P40 Pro появился на качественных рендерах

Инсайдер Вакар Хан опубликовал качественные рендеры флагманского Huawei P40 Pro.

На изображениях видно, что смартфон получил AMOLED-дисплей, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и двойную фронтальную камеру. Боковые грани устройства сделаны полностью закруглёнными.

У основной камеры огромный блок и сразу пять датчиков. Ожидается, что устройство будет оснащено главным 108-мегапиксельным датчиком с 10-кратным зумом от Leica.

Вероятно, на рендерах изобразили версию P40 Premium. Ранее сообщалось, что версия Pro получит камеру попроще – с 4 камерами.

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Линейку флагманских Huawei P40 производитель должен представить в конце марта этого года.

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