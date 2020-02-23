Показан официальный дизайн Honor 30 Pro

15 апреля состоится презентация новых флагманских смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro.
Изображение, как будет выглядеть смартфон опубликовал президент суббренда Чжао Мин. Также известно о том, что новинка будет представлена в нескольких цветах: фиолетовом и серебристом.
Стоит отметить, что на изображениях демонстрируется стеклянный корпус, а также защита от воды.
По предварительным данным Honor 30 Pro будет оснащен 6,57-дюймовым экраном, а также мощным аккумулятором.
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