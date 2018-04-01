HUAWEI объявила о скидках по акции «Киберпонедельник»

В официальном интернет-магазине HUAWEI с 27 января стартуют скидки и спецпредложения в рамках акции «Киберпонедельник». Покупателям предлагается приобрести устройства HUAWEI со скидками до 15 тысяч рублей.

Максимальная скидка 15 тысяч рублей будет предоставляться на покупку смартфона HUAWEI Mate 20 Pro. Модели HUAWEI P30 Pro и HUAWEI Mate 20 можно будет приобрести на 12 000 рублей дешевле и получить фирменный чехол в подарок.

Ноутбук HUAWEI Matebook D будет доступен по специальной цене – 46 990 рублей. При покупке смарт-часов HUAWEI Watch GT 2 покупатели получат беспроводные наушники HUAWEI FreeLace.



Кроме того, на целый ряд планшетов (HUAWEI M5 lite 10 LTE, HUAWEI MediaPad M5 lite 8, HUAWEI MediaPad T5 Premium 32 ГБ) будет действовать предложение: скидка 3 000 рублей и браслет HUAWEI Band 4e в подарок.

Действие акции будет распространяться не только на смартфоны, планшеты и ноутбуки, но и на наушники и фитнес-браслеты. Акция продлится до 30 января.