HUAWEI объявила о скидках в честь 23 февраля

HUAWEI устроила акцию в честь 23 февраля в собственном интернет-магазине. Пользователям предлагается приобрести смартфоны HUAWEI со скидками до 12 000 рублей.

Например, смартфон HUAWEI P30 Pro можно купить со скидкой до 12 000 рублей и дополнительно получить фирменный чехол в подарок. Скидки на модели HUAWEI P smart 2019 и HUAWEI P smart Z составят 5 000 рублей.

В рамках акции специальные цены будут действовать не только на смартфоны и планшеты, но и на наушники и фитнес-браслеты. Акция продлится до 23 февраля.