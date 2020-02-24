HUAWEI обновила серию ноутбуков MateBook X Pro

На онлайн-презентации в Барселоне компания HUAWEI представила обновлённый MateBook X Pro. Первый FullView ноутбук серии MateBook X Pro компания HUAWEI представила на международной конференции Mobile World Congress 2018.

Новые ноутбуки получили цельнометаллические корпуса с премиальной пескоструйной полировкой. Ноутбуки выпускаются в трех цветах: «Мистическом серебристом», «Космическом сером» и «Изумрудно-зеленом». Крышки ноутбуков изумрудно-зеленого оттенка украшены золотистым логотипом HUAWEI.

Флагманские ноутбуки HUAWEI отличаются компактностью и малым весом: от 1,33 кг при толщине 14,6 мм, что делает их идеальным выбором для пользователей, нуждающихся в мощном ПК для работы вне дома и офиса.

HUAWEI MateBook X Pro имеет тонкие рамки и занимает 91% площади крышки ноутбука . В новых моделях HUAWEI использовала необычное соотношение сторон экрана 3:2. Для дисплея Ultra FullView использована LTPS панель диагональю 13,9 дюйма, которая поддерживает разрешение 3K (3000×2000 пикселей) и охватывает 100% цветового пространства sRGB. Богатая цветовая палитра и высокое разрешение обеспечивают реалистичность изображения и ощущение полного погружения при просмотре качественного видео. Кроме того, 10-точечный сенсорный экран и съемка скриншота с помощью жеста (Fingers Gesture Screenshot) предлагают пользователям новый, более интуитивный и удобный способ взаимодействия с устройствами.

Новые ноутбуки демонстрируют высокую производительность благодаря новейшим процессорам 10-го поколения Intel® Core™ i7-10510U и i5-10210U. Дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ ОЗУ GDDR5 обеспечивает бескомпромиссную производительность при обработке графики в различных сценариях: от редактирования фото и видео до ресурсоёмких игр и мультимедийного контента.

За поддержание стабильной температуры компонентов устройства отвечает интеллектуальная система охлаждения, которая автоматически переключается между активным и пассивным режимами, обеспечивая эффективный отвод тепла в любых условиях работы. Два вентилятора HUAWEI Shark Fin Fans 2.0 с увеличенными лопастями формируют мощный воздушный поток. Ноутбуки HUAWEI MateBook X Pro получили также интеллектуальную технологию, которая отслеживает температуру системы в реальном времени, обеспечивая более плавное регулирование, что в итоге способствует повышению производительности.

В комплекте с ноутбуками прилагаются зарядные устройства мощностью 65 Вт с разъёмами USB Type-C, которые подходят для разных портативных девайсов, в том числе поддерживающих технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge .

На ноутбуках впервые в отрасли были реализованы встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев и спрятанная в корпусе веб-камера. Сканер позволяет быстрее включать ноутбук и авторизоваться в системе, а встроенная веб-камера способствует защите приватности и одновременно позволяет уменьшить рамки дисплея.

Новые ноутбуки HUAWEI MateBook X Pro появятся в продаже, в том числе и в России, в апреле 2020 года. Цена будет зависеть от определённых характеристик продукта:

Устройство Характеристики Цена Huawei MateBook X Pro i5/16GB/512GB /Сенсорный экран 1,499 евро Huawei MateBook X Pro i5/16GB/512GB/MX250/Сенсорный экран 1,699 евро Huawei MateBook X Pro i7/16GB/1TB/MX250/Сенсорный экран 1,999 евро