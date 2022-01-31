Huawei выпустила смартфон Nova Y9a с выдвижной селфи-камерой

Компания Huawei представила смартфон среднего класса Nova Y9a, который отличается оригинальной особенностью. У него выдвижная фронтальная камера.

Новинка получила экран IPS с диагональю 6,63 дюйма, разрешением 2400 x 1080 пикселей и соотношением экрана к корпусу 92%. Внутри установлен чипсет MediaTek Helio G80 и 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной. Есть аккумулятор на 4300 мАч и быстрая зарядка SuperCharge мощностью 40 Вт.

В качестве основной камеры используется связка модулей 64 + 8 + 2 + 2 МП. Есть ночной режим, электронный стабилизатор изображения EIS и видеосъемка в разрешении 1080p. Фронтальная камера —16 МП. Сервисов и приложений Google нет.

В наличии двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Также есть сканер отпечатка.

Цена вопроса — около 420 долларов (32 500 рублей по курсу). Новинку продают в Южной Африке, скоро она появится на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Данных о начале российских продаж пока нет.

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