Видеокарты NVIDIA RTX 4090 оказались опасными даже в готовых ПК

Несколько дней назад пользователь Reddit рассказал, что новенькая видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC получила повреждения. У неё оплавился разъём питания 12VHPWR. То же самое произошло у другого пользователя с картой ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition.

Оплавленный коннектор на карте Gigabyte

А теперь стало известно об аналогичной проблеме в готовой сборке ПК от компании CyberPowerPC. Пользователь рассказал, что купил такой ПК с картой GeForce RTX 4090, но через какое-то время разъём оплавился. Пострадавший смог вернуть ПК по гарантии, но в компании пока не дали комментариев.

Аналог на карте из готового ПК

В NVIDIA заявили, что компания расследует жалобы пользователей, но рекомендаций пока никаких не даёт, а лишь напомнила о необходимости использовать фирменные переходники и кабели питания.

Суть в том, что карты RTX 4090 и RTX 4080 оснащены новым 12+4-контактным коннектором питания 12VHPWR, который соответствует стандартам PCIe 5.0 и ATX 3.0. Его можно подключить к трём обычным 8-контактным кабелям PCIe. Особых требований к блоку питания нет.