Huawei представила наушники-помаду в России

Huawei выпустила наушники с футляром в виде губной помады. Устройство получило название Huawei FreeBuds Lipstick и теперь оно доступно в России.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, а сами наушники поставляются в ароматизированной подарочной упаковке. Внутри коробки обычная версия FreeBuds 4.

У устройства есть функция активного шумоподавления. С ней наушники обещают 2,5 часа беспрерывной работы и до 14 часов автономной работы с полностью заряженным кейсом. Без «шумодава» Huawei FreeBuds Lipstick проработают до 4 часов без подзарядки и до 22 часов с кейсом.

У новинки есть функция настройки звучания Adaptive Ear Matching EQ, которая автоматически определяет форму ушного канала пользователя. Это позволит регулировать наиболее подходящие настройки эквалайзера. В приложении пользователь сможет самостоятельно выбрать один из трёх режимов: сбалансированный, режим усиления басов или усиление высоких частот.

Стоимость наушников с необычным футляром составляет 14 990 рублей.

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