В России начали принимать предзаказы на планшет с «матовым» экраном HUAWEI MatePad 11,5”S

М.Видео-Эльдорадо объявила о старте предзаказов на новый планшет HUAWEI MatePad 11,5”S. При заказе до 4 июля покупатели получают в подарок HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) или HUAWEI WATCH FIT 3.

HUAWEI MatePad 11,5”S оснащен IPS-экраном с частотой обновления до 144 Гц, разрешением 2800×1840 и матовым покрытием. Дисплей обеспечивает комфортное чтение благодаря уменьшенному количеству бликов и мягкому свету. За производительность отвечает процессор Kirin9000WL с 8 ядрами CPU и 8 ГБ оперативной памяти.

Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) с технологией NearLink имитирует сопротивление бумаги при письме. Планшет также поддерживает новое приложение GoPaint, которое предлагает разнообразные кисти и эффекты, имитирующие реальное рисование.

Планшет весит 510 г и имеет толщину 6,2 мм. На выбор доступны модели в сиреневом, космическом сером и мерцающем серебристом цветах.

Доступные конфигурации:

HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte на 8/256 ГБ — 35 999 рублей

HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte на 8/256 ГБ + умная магнитная клавиатура — 44 999 рублей.