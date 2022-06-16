Huawei запустила публичный бета-тест HarmonyOS 3.0

Компания Huawei продолжает участвовать в гонке мобильных операционных систем. Несмотря на отказ от Android, китайская корпорация активно развивает собственную ОС HarmonyOS.
Сейчас любой желающий может принять участие в бета-тестировании HarmonyOS 3.0, но пока только в Китае. Список нововведений тоже особо не впечатляет: улучшение процесса разработки приложений на языках JS/eTS, развитие функций ArkUI и ArkCompile, а также повышение скорости запуска приложений.
Владельцы следующих устройств могут принять участие в тестировании:
- Huawei P50;
- Huawei P50;
- Huawei P50 Pocket;
- Huawei Mate 40;
- Huawei Mate 40 Pro;
- Huawei Mate 40 Pro 4G;
- Huawei Mate 40 Pro+;
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design;
- Huawei MatePad Pro 12,6 (2021).
Регистрация на бета-тест будет доступна до 15 июля 2022 года.
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