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Новости

Huawei запустила публичный бета-тест HarmonyOS 3.0

Компания Huawei продолжает участвовать в гонке мобильных операционных систем. Несмотря на отказ от Android, китайская корпорация активно развивает собственную ОС HarmonyOS.

Сейчас любой желающий может принять участие в бета-тестировании HarmonyOS 3.0, но пока только в Китае. Список нововведений тоже особо не впечатляет: улучшение процесса разработки приложений на языках JS/eTS, развитие функций ArkUI и ArkCompile, а также повышение скорости запуска приложений.

Владельцы следующих устройств могут принять участие в тестировании:

  • Huawei P50;
  • Huawei P50;
  • Huawei P50 Pocket;
  • Huawei Mate 40;
  • Huawei Mate 40 Pro;
  • Huawei Mate 40 Pro 4G;
  • Huawei Mate 40 Pro+;
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design;
  • Huawei MatePad Pro 12,6 (2021).

Регистрация на бета-тест будет доступна до 15 июля 2022 года.

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Источник:
Huawei

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