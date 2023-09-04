HUAWEI может выпустить HarmonyOS для PC

HarmonyOS от HUAWEI может появиться на полноценных компьютерах. Таким образом, китайский гигант планирует перейти на полноценное использование собственной ОС во всех устройствах и минимизировать зависимость от Windows. Об этом рассказал бывший топ-менеджер HUAWEI Ван Чэнлу в общении с подписчиками Weibo.

По словам Чэнлу, громкий анонс ОС для ПК следует ожидать с приходом HarmonyOS 5.0 во второй половине 2024 года.

Интересно, что HarmonyOS уже имеет свою некоторую версию для ПК под названием OpenHarmony. Она представляет собой систему с открытым исходным кодом и интерфейсом, который больше напоминает macOS, чем Windows.