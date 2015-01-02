Вот чем Harmony OS отличается от других мобильных платформ

Глава подразделения потребительского ПО Huawei Ван Ченглу объяснил, что Harmony OS отличается от других мобильных операционных систем. Однако он не просто озвучил факт отличия, а уточнил некоторые моменты.

Так, по словам топ-менеджера, Harmony OS не копирует iOS или Android. Она представляет собой самостоятельную разработку с открытым исходным кодом, гибкими возможностями и поддержкой широкого аппаратного парка. Проще говоря, новинку можно использовать на разных системах — от устройств Интернета вещей до автомобилей.

Сама система рассматривается компанией в качестве альтернативы Android. Её разработка, по словам Ченглу, стартовала в 2016 году.

А директор потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю отметил, что компания готова предоставить другим китайским производителям электроники доступ к Harmony OS и Huawei Mobile Services (HMS).

На данный момент Harmony OS 2.0 уже тестируется на смартфонах компании. Так выглядит полный список поддерживаемых устройств.