Huawei начнёт тестировать Harmony OS на смартфонах с 18 декабря

Похоже, что на рынке скоро появится полноценный конкурент iOS и Android. Речь идёт о китайской операционной системе Harmony OS от компании Huawei.

Инсайдеры утверждают, что публичная бета-версия HarmonyOS выйдет 18 декабря. А ранее представители Huawei заявили, что до 90% модельного ряда смартфонов Huawei и Honor могут перевести на новую систему. Переход будет постепенным — в зависимости от аппаратной платформы. Первыми новую ОС получат смартфоны на базе процессора Kirin 9000.

По словам представителя компании Чэна Лу Ванга, это плановое тестирование, в котором примут участие как разработчики, так и пользователи.

При этом отметим, что Harmony OS может появиться также на ПК, бытовой технике, автомобильных системах и так далее. Отметим также, что система подразумевает бесшовный запуск приложений на Android.