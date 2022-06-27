Бета-версия HarmonyOS 3.0 выйдет на этой неделе

Компания Huawei объявила о начале бета-теста тестирования HarmonyOS 3.0. Новая операционная система станет доступна для разработчиков уже в ближайшие дни.
Сами разработчики отметили, что стали получать уведомления о доступности новой-бета версии HarmonyOS. Напомним, что она значительно расширяет возможности для разработки приложений на JS/eTS и улучшает функции ArkUI и ArkCompile. Каких-либо интересных функций для рядовых пользователей пока нет.
Бета-версия будет доступна следующим устройствам:
- Huawei P50
- Huawei P50 Pro
- Huawei P50 Pocket
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro 4G
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Планшет Huawei MatePad Pro 12,6.
Публичная бета-версия HarmonyOS 3.0 появится в июле.
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