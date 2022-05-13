Смарт-браслет Huawei Band 7 скоро появится в Европе

Недавно представленный в Китае смарт-браслет Huawei Band 7 будет продаваться за пределами своей родины. Напомним, новинка получила 1,47-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 368 х 194 точек и практически идентичный дизайн предыдущего поколения. Также есть поддержка 96 спортивных режимов, модуль NFC, функции мониторинга частоты сердечных сокращений, определения уровня стресса, продолжительности и фазы сна.

Стоимость Huawei Band 7 для немецкого рынка будет начинаться от $59 (около 4 тысяч рублей). Продажи начнутся в конце мая.

Сейчас новинку уже можно приобрести на AliExpress. В описании заявлена поддержка китайского и английского языков, а поддержка русскоязычного интерфейса вскоре появится после официального релиза.

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