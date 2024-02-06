В России начались продажи смартфона HONOR X7b с выдающейся батареей

В России стартовали продажи нового смартфона HONOR X7b, который обладает рядом интересных характеристик. Аппарат оснащен экраном HONOR FullView размером 6,8 дюйма с полезной площадью 91,3%, поддерживает разрешение FHD+ и отображает 16,7 миллионов цветов.

Одним из главных преимуществ новинки является сверхъемкая батарея ёмкостью 6000 мА·ч, за которую HONOR X7b был удостоен награды DXOMARK Battery Gold Label. По словам компании, смартфон может проработать без подзарядки до трёх дней.

Устройство уже доступно для покупки в различных цветовых вариантах, таких как «Изумрудный зеленый», «Мерцающий серебристый» и «Глубокий черный». Цена стартует от 20 990 рублей за модель с памятью 8+128 ГБ.

Также 6 февраля в продаже появился HONOR X8b в стиле iPhone 15 Pro.