В России начались продажи HONOR X8b в стиле iPhone 15 Pro

Новый смартфон HONOR X8b получил немерцающий AMOLED-экран 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 точек и ШИМ-частотой 3240 Гц. Спереди в экране есть вырез “остров” под камеру с разрешением 50 Мп. На задней стороне корпуса располагается тройная камера с основным модулем на 108 Мп.

Сердцем аппарата выступает процессор Qualcomm Snapdragon 680.

HONOR X8b доступен в России в цветах «Благородный зеленый» (с текстурной панелью из экокожи), «Титановый серебристый» и «Полночный черный» за 24 990 рублей за 8/128 ГБ и 27 990 рублей за версию с 8/256 ГБ.