HONOR устроил акцию в преддверии 14 и 23 февраля

Бренд HONOR объявил о специальной акции в честь грядущих февральских праздников. В преддверии 14 и 23 февраля пользователям предлагаются устройства HONOR со скидками до 8 000 рублей, а также подарки при покупке смартфонов и ноутбуков. Акция стартует 11 февраля на официальном сайте интернет-магазина и продлится до 25 февраля.

При покупке флагманского смартфона HONOR 20 Pro пользователи смогут получить подарок на выбор: фитнес-трекер HONOR Band 5 или наушники HONOR AM61, а при добавлении продукта в корзину – скидку 8000 рублей.

Помимо флагмана, в рамках акции можно будет приобрести новые ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook Pro: скидка при добавлении в корзину устройств с объёмом памяти 512 Гб составит 2000 рублей, а для версии HONOR MagicBook 14 – 1000 рублей, в подарок пользователи получат беспроводную мышь, фирменный рюкзак и дополнительный подарок на выбор.

Специальные предложения распространяются также на наушники и носимые устройства и доступны всем зарегистрированным пользователям.