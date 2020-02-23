Honor представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением
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Новости

Honor представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Honor анонсировала новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трёх микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума.

Honor Magic Earbuds 01

Наушники оснащены индивидуальными аккумуляторами, обеспечивающими до 3,5 часов работы в режиме воспроизведения аудио и до 2,5/2 часов разговоров с выключенным и включённым шумоподавлением соответственно . Периодическая подзарядка в зарядном чехле продлевает время автономной работы до 12 и 13 часов в режиме разговора и прослушивания музыки. В режиме ожидания зарядный чехол поддерживает работоспособность наушников до 12 дней .

  • Honor Magic Earbuds 04
  • Honor Magic Earbuds 02
  • Honor Magic Earbuds 03

Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет без опасений слушать музыку во время тренировок и прогулок в дождливую погоду.

Наушники Honor Magic Earbuds появятся в продаже с 30 апреля по цене 8 990 рублей.

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