Honor представил самый тонкий складной смартфон Honor Magic Vs2

В Китае состоялась официальная премьера складного смартфона Honor Magic Vs2. Новый смартфон не удивляет производительностью, но выделяется своей компактностью и легкостью.

Honor Magic Vs2, считается самым тонким и легким складным смартфоном, оснащенным титановым корпусом и не мерцающими экранами. Вес аппарата составляет всего 229 граммов, что на 2 грамма меньше, чем у его предшественника Honor Magic V2. Толщина в разложенном состоянии составляет 5,1 мм, в сложенном — 10,7 мм. Этот результат достигнут благодаря ультратонким петлям из титанового сплава. Корпус также изготовлен из «титанового сплава аэрокосмического класса», что делает его на 33% легче аналогичной детали из традиционного алюминиевого сплава.

Дисплей аппарата: наружный экран имеет диагональ 6,43 дюйма, а внутренний – 7,92 дюйма, оба с разрешением вплоть до 2376×1060 пикселей. Оба дисплея являются OLED-панелями с частотой регулировки ШИМ на уровне 3840 Гц и кадровой частотой 120 Гц. Помимо этого, оба экрана поддерживают охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Аппарат оборудован однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а фирменный интерфейс MagicOS 7.2 поддерживает технологии повышения производительности GPU Turbo X и OS Turbo. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы, в закрытом состоянии даже превосходя iPhone 15 Pro на 2 часа. Максимальная мощность проводной зарядки составляет 66 Вт.

Камера Honor Magic Vs2 представлена тремя модулями: главная камера с 50-мегапиксельным сенсором и широкоугольным объективом, сверхширокоугольный объектив (с 12-мегапиксельным сенсором) и телеобъектив с 20-мегапиксельным датчиком, который поддерживает съемку с зумом до 40-кратного увеличения.

Самое важное, что Honor Magic Vs2 представляет отличное сочетание качества и цены. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стоит $960, топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти – $1055.