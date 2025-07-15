Анонс HONOR X70 — «неубиваемый» бюджетник с батареей 8300 мАч

В Китае состоялась презентация HONOR X70. Новинка представляет собой прочный смартфон с флагманским дизайном и доступным ценником.
Характеристики HONOR X70
- Габариты: 161.9 x 76.1 x 7.76/7.96 мм, 193/199 г
- Экран: 6.79 дюймов, AMOLED, 2640 x 1200 пикселей, 120 Гц, 1800 нит, ШИМ 3840 Гц, DCI-P3
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
- ОЗУ: 8/12 ГБ LPDDR4X
- Память: 128/256/512 ГБ
- Камеры: основная — 50 Мп, f/1.88, OIS; фронталка — 8 Мп, f/2.0
- Аккумулятор: 8300 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 80 Вт (только в конфигурации 12/512 ГБ)
- Защита и безопасность: IP66/68/69/69K, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
- Связь и интерфейсы: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, ИК-порт, две nanoSIM, NFC, USB 2.0 Type-C
HONOR X70 представлен в четырех цветах: зеленом, белом, красном и черном. Стоимость новинки в Китае следующая:
- HONOR X70 (8/128 ГБ) — 1399 юаней (~15 300 рублей)
- HONOR X70 (8/256 ГБ) — 1599 юаней (~17 500 рублей)
- HONOR X70 (12/256 ГБ) — 1799 юаней (~19 600 рублей)
- HONOR X70 (12/512 ГБ) — 1999 юаней (~21 800 рублей)
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