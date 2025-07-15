Анонс HONOR X70 — «неубиваемый» бюджетник с батареей 8300 мАч

В Китае состоялась презентация HONOR X70. Новинка представляет собой прочный смартфон с флагманским дизайном и доступным ценником.

Характеристики HONOR X70

Габариты: 161.9 x 76.1 x 7.76/7.96 мм, 193/199 г

Экран: 6.79 дюймов, AMOLED, 2640 x 1200 пикселей, 120 Гц, 1800 нит, ШИМ 3840 Гц, DCI-P3

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

ОЗУ: 8/12 ГБ LPDDR4X

Память: 128/256/512 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.88, OIS; фронталка — 8 Мп, f/2.0

Аккумулятор: 8300 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 80 Вт (только в конфигурации 12/512 ГБ)

Защита и безопасность: IP66/68/69/69K, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Связь и интерфейсы: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, ИК-порт, две nanoSIM, NFC, USB 2.0 Type-C

HONOR X70 представлен в четырех цветах: зеленом, белом, красном и черном. Стоимость новинки в Китае следующая:

HONOR X70 (8/128 ГБ) — 1399 юаней (~15 300 рублей)

HONOR X70 (8/256 ГБ) — 1599 юаней (~17 500 рублей)

HONOR X70 (12/256 ГБ) — 1799 юаней (~19 600 рублей)

HONOR X70 (12/512 ГБ) — 1999 юаней (~21 800 рублей)