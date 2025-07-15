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Анонс HONOR X70 — «неубиваемый» бюджетник с батареей 8300 мАч

Одна из конфигураций поддерживает быструю беспроводную зарядку 80 Вт.

В Китае состоялась презентация HONOR X70. Новинка представляет собой прочный смартфон с флагманским дизайном и доступным ценником.

Характеристики HONOR X70

  • Габариты: 161.9 x 76.1 x 7.76/7.96 мм, 193/199 г
  • Экран: 6.79 дюймов, AMOLED, 2640 x 1200 пикселей, 120 Гц, 1800 нит, ШИМ 3840 Гц, DCI-P3
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
  • ОЗУ: 8/12 ГБ LPDDR4X
  • Память: 128/256/512 ГБ
  • Камеры: основная — 50 Мп, f/1.88, OIS; фронталка — 8 Мп, f/2.0
  • Аккумулятор: 8300 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 80 Вт (только в конфигурации 12/512 ГБ)
  • Защита и безопасность: IP66/68/69/69K, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
  • Связь и интерфейсы: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, ИК-порт, две nanoSIM, NFC, USB 2.0 Type-C

HONOR X70 представлен в четырех цветах: зеленом, белом, красном и черном. Стоимость новинки в Китае следующая:

  • HONOR X70 (8/128 ГБ) — 1399 юаней (~15 300 рублей)
  • HONOR X70 (8/256 ГБ) — 1599 юаней (~17 500 рублей)
  • HONOR X70 (12/256 ГБ) — 1799 юаней (~19 600 рублей)
  • HONOR X70 (12/512 ГБ) — 1999 юаней (~21 800 рублей)
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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