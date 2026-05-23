Apple может выпустить новые Beats-наушники

В документах FCC нашли неанонсированные Bluetooth-наушники Apple. Пока неизвестно, выйдет ли устройство под брендом AirPods или Beats.
Редакция The GEEK сегодня в 16:30
В базе Федеральной комиссии по связи США появились документы на новые неанонсированные Bluetooth-наушники Apple. На публикацию обратило внимание издание MacRumors.

Устройство проходит под модельным номером A3577. В документах FCC оно описано как Bluetooth-наушники накладного типа со встроенным аккумулятором, микрофоном и антенной.

Заявка подготовлена для Apple Inc., однако большая часть технических деталей скрыта по запросу о конфиденциальности. Из-за этого пока нельзя точно сказать, относится ли устройство к линейке AirPods или Beats.

Apple использует похожую схему модельных номеров для разных аудиоустройств. Например, AirPods Max 2 проходят под номером A3454, AirPods Max с USB-C — A3184, а оригинальные AirPods Max — A2096. При этом устройства Beats тоже используют формат A####.

С учётом того, что Apple недавно обновляла AirPods Max, документ FCC может указывать на будущую модель Beats. В актуальной линейке Beats остаются Studio Pro 2023 года и Solo 4 2024 года.

