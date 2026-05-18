Vivo X300 Ultra поступил в продажу в России

С 18 мая флагманский смартфон Vivo X300 Ultra официально поступил в продажу в России. Устройство доступно на маркетплейсах и в розничных сетях.

Ростест-версия предлагается в двух конфигурациях памяти — 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Модификацию на 512 ГБ можно приобрести в комплекте с фотонабором. Подробнее о характеристиках устройства, читайте в отдельном материале.

Цены на маркетплейсах стартуют от 78,5 тыс. рублей (за версию на 16/512 ГБ), тогда как в розничных магазинах стоимость начинается примерно от 160 тыс. рублей.