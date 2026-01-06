Представлен HONOR Power 2 — айфон на минималках с рекордной батареей

Компания HONOR представила в Китае новый смартфон Power 2, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 10 080 мАч. При этом устройство получилось сравнительно тонким — всего 7,98 мм.

Большая батарея позволяет использовать HONOR Power 2 в качестве пауэрбанка: максимальная выдаваемая мощность — 27 Вт. При этом сам смартфон заряжается с помощью быстрой проводной зарядки 80 Вт.

«Под капотом» новинки еще неанонсированный чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite, система охлаждения площадью 40 000 кв. мм с паровой камерой и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Передняя панель HONOR Power 2 — 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640х1200 пикселей и яркостью до 8000 нит.

Также устройство получило симметричные стереодинамики 1115, NFC-модуль, ИК-порт для управления бытовой техникой, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 6, а также 16-Мп фронтальную камеру.

Блок камер выполнен в стиле iPhone 17 Pro и получил довольно скромный набор объективов:

Основной — 50 Мп, f/1,88, OIS;

Широкоугольный — 5 Мп.

Корпус HONOR Power 2 выполнен из металла и защищен по стандарту IP69K. Смартфон доступен в трех цветах: белом, черном и оранжевом. Ценник стартует от 2699 юаней (~31 300 рублей).