ИИ-модель Claude Mythos выявила тысячи критических уязвимостей в ПО

Anthropic раскрыла первые результаты Project Glasswing.
Anthropic опубликовала первый отчёт о Project Glasswing — инициативе в сфере кибербезопасности, которую компания запустила в апреле 2026 года. Проект использует закрытую модель Claude Mythos Preview для поиска уязвимостей в программном обеспечении.

По данным Anthropic, за первый месяц Mythos Preview помогла партнёрам обнаружить более 10 тысяч уязвимостей высокого или критического уровня. Доступ к модели получили около 50 организаций, включая крупных технологических игроков.  

Среди участников проекта — Cloudflare и Mozilla. Cloudflare сообщила о 2000 найденных уязвимостях, из которых около 400 относятся к высокому или критическому уровню опасности. Mozilla с помощью модели нашла и исправила 271 ошибку в Firefox.  

Anthropic также протестировала около тысячи open-source-проектов. В них модель выявила тысячи проблем, включая критические уязвимости. Компания подчёркивает, что Project Glasswing задуман как защитный инструмент: цель — находить ошибки раньше злоумышленников и ускорять их исправление.  

Публично выпускать Claude Mythos Preview пока не планируют. Anthropic опасается, что модель может быть использована не только для защиты, но и для поиска уязвимостей злоумышленниками. Похожие риски уже обсуждают регуляторы и участники финансового рынка: компания готовится представить данные о возможных киберугрозах Совету по финансовой стабильности.  

На фоне эффективности Mythos Preview главный вопрос смещается от поиска уязвимостей к их проверке и исправлению. Как отмечают специалисты, ИИ может ускорить обнаружение проблем, но компании всё равно должны подтвердить находки, оценить риск и выпустить патчи. 

