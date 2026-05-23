Apple удалила из российского App Store 1213 приложений по запросам властей

Apple раскрыла статистику удалений в App Store за 2025 год.
Редакция The GEEK сегодня в 00:10
Apple опубликовала новый отчёт о прозрачности, в котором раскрыла данные об удалении приложений из App Store по требованиям государственных органов.

В российском сегменте App Store за 2025 год было удалено 1213 приложений. Для сравнения, в 2024 году Apple удалила 171 приложение, а в 2023 году — 12 приложений.

Россия стала одним из крупнейших рынков по числу таких удалений. Во Вьетнаме за тот же период удалили 335 приложений, в Китае — 196, в Индии — 54.

Apple заявляет, что удаляет приложения только в случаях, когда получает требования от государственных органов и обязана соблюдать местное законодательство.

Компания не раскрывает в этом фрагменте отчёта список удалённых приложений и категории, к которым они относились.

