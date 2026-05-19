Яндекс Музыка добавила рекомендации под ситуацию, время и устройство

Яндекс Музыка представила крупное обновление Моей волны. Главным изменением стали гиперконтекстные рекомендации, которые формируют музыкальные сценарии под конкретную ситуацию и настроение пользователя.

Теперь сервис учитывает не только музыкальные предпочтения, но и внешний контекст: время суток, день недели, устройство и формат использования. Например, если пользователь слушает джаз с ноутбука в рабочее время, система может предложить подборку «спокойный джаз для работы».

Для работы новой системы Яндекс использует генеративную модель ARGUS. Она анализирует длинную историю действий пользователя, находит связи между предпочтениями и перестраивает рекомендации в реальном времени.

В сервисе также появилась функция «Встряхнуть Мою волну». Она позволяет быстро обновить рекомендации — через кнопку в интерфейсе или встряхивание смартфона. По данным компании, во время тестирования функцией воспользовался каждый третий пользователь.

Кроме рекомендаций, Яндекс Музыка начала показывать ИИ-реплики с фактами об артистах и их музыке. Информация генерируется на основе открытых источников, включая интервью, новости и пресс-релизы.

В компании утверждают, что после внедрения новых функций пользователи стали на 64% чаще добавлять треки в Коллекцию, а количество дизлайков в Моей волне снизилось на 4%.

Одновременно в приложении появился новый раздел «Что послушать» с персональными подборками, чартами, трендами, аудиокнигами, подкастами и детским контентом.

Обновление уже стало доступно части подписчиков Яндекс Плюса в России и Беларуси на iOS, Android, в веб-версии и десктопном приложении. Полноценный запуск для всех пользователей ожидается в ближайшие дни.