Honor 30 получит самый большой сенсор на рынке

Появилось первое официальное изображение флагманского Honor 30. По предварительным данным, новинка получит камеру с самым большим мобильным сенсором в мире.

Honor 30 будет оснащаться четырьмя камерами с основным модулем на 50 Мп, которым станет Sony IMX700. По заявлению эксперта, это камера с самым большим сенсором на рынке смартфонов. Аналогичный модуль стоит во флагманском Huawei P40. Характеристики основных трёх пока неизвестны.

Смартфоны линейки Honor 30 будут среднебюджетными устройствами с флагманским процессором Kirin 990 и поддержкой 5G. Чтобы стоимость новинок была в рамках разумного в качестве дисплея будет использоваться IPS-матрица и физический сканер на боковой грани.

Официальная презентация Honor 30 состоится 15 апреля.