Hermès выпустил аксессуары из телячьей кожи для AirPods Pro 2

Hermès представили новые аксессуары для AirPods Pro 2 — шнурок Dragonne и чехол Étui, выполненные из высококачественной телячьей кожи. Стоимость шнурка составляет $335 (около 27 тысяч рублей), а чехла — $841 (примерно 67 тысяч рублей). Покупатели смогут выбрать из пяти доступных цветов: синий, голубой, розовый, зеленый и коричневый.

Шнурок легко крепится к стандартному крючку AirPods Pro 2. Он позволяет удобно носить наушники на шее или повесить их на крючок для безопасного хранения.